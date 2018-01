Inadimplência em SP cai para menor nível desde 2004 A inadimplência dos consumidores da capital paulista apresentou declínio em novembro, conforme informou nesta segunda-feira a Federação do Comércio do Estado (Fecomercio-SP). A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da entidade apontou que, do total de endividados da cidade de São Paulo, 34% afirmaram ter contas em atraso neste mês, o que significou queda de 7 pontos porcentuais sobre outubro de 2006, quando o número foi de 41%, e recuo de 5 pontos ante novembro de 2005 (39%). O resultado também representou o menor patamar desde dezembro de 2004, quando atingiu 32% dos entrevistados. De acordo com a Fecomercio-SP, a maioria dos indicadores analisados pela Peic apresentou melhora. A exceção ficou por conta do número de consumidores que possuem algum tipo de dívida voluntária (cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou prestações em geral), que totalizou 70% dos entrevistados em novembro, número superior aos 62% de outubro e aos 63% de novembro de 2005. A entidade destacou que este foi o maior nível desde junho de 2004 (72%), que é o recorde do levantamento, iniciado naquele mesmo ano. "A aproximação do Natal é um apelo maior para o consumo", afirmou, em comunicado à imprensa, o presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman. "Como a renda não se expande de maneira adequada, o consumidor recorre a novos empréstimos para regularizar débitos anteriores, numa ciranda que amplia o endividamento", explicou. Nas demais variáveis da Peic, a entidade destacou que o comprometimento da renda, indicador do porcentual de rendimentos empenhados com o pagamento de dívidas, recuou 1 ponto percentual, de 34% para 33% em novembro, a menor marca desde janeiro de 2006, quando ficou em 31%. Os consumidores que declararam intenção de pagar, total ou parcialmente, suas dívidas em atraso atingiu 64%, elevação de 1 ponto percentual sobre o mês anterior. A parcela dos que informaram que não poderão pagar os compromissos, por sua vez, atingiu 35%, contra 36% no mês passado. Quanto ao prazo médio de endividamento, predominou o intervalo de três meses a um ano, que atingiu 49% das citações. Para 22% dos entrevistados, as dívidas vencem em até três meses e, para 29%, o período é superior a um ano. A Peic é apurada mensalmente pela Fecomercio-SP desde 2004. Os dados são coletados junto a cerca de mil consumidores no município de São Paulo. Baixa renda A pesquisa da Fecomercio-SP mostrou que o endividamento na capital paulista é maior entre os consumidores que ganham até dez salários mínimos. De acordo com a Peic referente ao mês de novembro de 2006, 76% dos entrevistados que recebem até três salários possuem algum tipo de dívida voluntária (cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou prestações em geral), enquanto, entre os que estão na faixa de três a dez salários, 77% se encontram nesta situação. No universo dos que recebem rendimentos acima de dez mínimos, 56% declaram-se endividados. Na avaliação da Fecomercio-SP, a estagnação da renda impacta "de forma mais acentuada" o consumidor da faixa com ganhos menores e amplia o risco da inadimplência, caso não ocorra uma recomposição adequada dos rendimentos. Segundo a entidade, os dados da Peic trazem uma constatação clara: quanto menor o nível de renda, maior o atraso na quitação das dívidas, como fruto do comprometimento com gastos de primeira necessidade. Em novembro, o levantamento apontou que a inadimplência se distribuiu da seguinte forma: dos que ganham até três salários mínimos, 49% afirmam possuir dívidas em atraso; na faixa de três a dez salários, 30% encontram-se nessa situação; e, no universo dos que recebem rendimentos acima de dez mínimos, 25% declaram pendências. Quanto ao comprometimento da renda, os que ganham até três salários apresentaram porcentual de 38%. Na faixa de três a dez, 33% tiveram sua renda empenhada com dívidas. Entre os consumidores com rendimentos superiores a dez mínimos, este porcentual foi de 29%. Em relação à intenção de pagamento das contas em atraso, a Peic detectou maior disposição em quitá-las (81% dos entrevistados) entre os que ganham mais de dez salários e menor (53%) entre os que recebem até três mínimos. Matéria alterada às 13h59 para acréscimo de informações