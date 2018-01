Inadimplência em SP recua em agosto A quantidade de pessoas inadimplentes na Região Metropolitana de São Paulo recuou para 44% em 30 dias até o final da semana passada ante 48% registrados no mesmo período do mês anterior. O dado foi divulgado hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), instituição responsável pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) com a consulta de aproximadamente mil consumidores. De acordo com o estudo, 44% dos endividados possuíam contas em atraso no início do mês. "Embora ainda seja alto, esse é o menor porcentual de inadimplentes apresentado pela pesquisa desde março deste ano", consideraram os economistas da Fecomercio. Já em relação ao número de endividados, houve elevação no período, de 65% em julho para 67% em agosto. Segundo os assessores da Federação, este aumento deve-se em parte ao volume de crédito crescente. Os assessores econômicos acreditam que a tendência é de queda da inadimplência, mesmo que novos consumidores venham a fazer empréstimos para voltar às compras, sobretudo de bens duráveis. Comprometimento da renda A Fecomercio detectou ainda que entre os consumidores endividados consultados pela instituição, houve um aumento da média de comprometimento da renda com débitos de 32% em julho para 36,6% em agosto. A Federação apurou também que, para o total de entrevistados, a parcela de renda que está comprometida com dívidas voluntárias (crediários, carnês e cartão de crédito, por exemplo) atinge 24,4% do orçamento total das famílias em agosto, ante o porcentual de 20,79% verificado em julho. Eles informaram também que houve crescimento do volume de crédito nos últimos meses, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. "Desta maneira, a demanda que vinha reprimida devido ao crédito escasso e à perda de poder aquisitivo do consumidor começa a ser recuperada com a melhora dos indicadores de emprego e renda", ressaltou o presidente da Fecomercio, Abram Szajman. Já em relação à quitação das dívidas em atraso, 43,4% dos entrevistados responderam que terão condições de pagar parte de suas dívidas, enquanto 39,1% disseram não poder efetuar o pagamento. Apenas 14,8% avaliaram que poderão quitar totalmente os seus débitos.