Inadimplência não pode prejudicar aluno A inadimplência talvez seja o principal problema enfrentado pelos pais junto às escolas. A legislação protege o aluno de abusos, mas, na maioria dos casos, não é cumprida à risca. Segundo o Procon, mesmo que o aluno seja inadimplente, a escola só pode rescindir o contrato no final do ano letivo ou do semestre ( no caso de curso superior ). "O contrato com a escola não é um contrato de prestação de serviços qualquer, já que envolve a educação. É um contrato diferenciado, que deve proteger o aluno", explica Sônia Amaro, assistente de direção do órgão. Ela esclarece que a escola não pode impor qualquer tipo de preconceito ou discriminação à criança cuja mensalidade está atrasada. "O prejuízo ao aluno é muito maior que o financeiro", diz. Abusos são proibidos pela lei A lei também proíbe qualquer penalidade pedagógica por motivo de inadimplência, como não permitir que o aluno de freqüente as aulas, faça provas, ou seja retirado da sala de aula, por exemplo. A técnica do Procon lembra que em alguns casos, quando a situação é crítica, os pais decidem tirar o aluno da escola e optar por um estabelecimento público ou mais barato. Nestes casos, um alerta importante. O colégio não pode reter qualquer documento do aluno, como o histórico escolar, que o impeça de ingressar em outro curso, alegando falta de pagamento. "As escolas fazem isso como forma de pressionar os pais à pagar a dívida", explica. Sônia Amaro diz que a escola pode até cobrar a divida judicialmente, mas nunca prejudicar o aluno. Negociação é o melhor caminho Mas antes de chegar à Justiça, os pais devem esgotar todas as alternativas. Se a pessoa estiver passando por dificuldades financeiras, deve antes de mais nada, procurar a direção da escola, explicar o problema e negociar a melhor saída para ambas as partes. O Procon aponta vários caminhos, como parcelar a dívida, obter um desconto na mensalidade, alongar o prazo de pagamento etc. Em caso de atraso no pagamento, a lei permite que a escola cobre multa ( desde que prevista em contrato) e juros de 1% ao mês. "Muitas escolas abrem mão dessas penalidades para facilitar um acordo e saldar o débito", afirma Sônia.