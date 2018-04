Inadimplência no financiamento de veículos é recorde, diz BC

A inadimplência no financiamento de veículos atingiu nível recorde de 4,7% em janeiro deste ano, ante 4,5% em dezembro e 3,1% em janeiro de 2008, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta quinta-feira, 26. De acordo com o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, esse aumento tem relação com o "envelhecimento da carteira" e a opção dos clientes por financiar a compra de veículos por leasing, em detrimento do crédito tradicional. Veja também: Inadimplência de pessoa física é a maior desde 2002, diz BC Empresas usam menos crédito e puxam queda no financiamento Alta no número de desempregados em janeiro é recorde na Grande São Paulo Entenda o Fundo de Amparo ao Trabalhador Falta dinheiro no FAT para ampliar seguro-desemprego As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Altamir disse que o aumento geral da inadimplência em janeiro "não causa estranheza". Segundo ele, a elevação da taxa de pagamentos em atraso ocorre, normalmente, no início do ano principalmente entre as famílias que comprometem o orçamento com gastos sazonais, como tributos e despesas escolares. A inadimplência no crédito concedido pelas instituições financeiras subiu de 4,4% em dezembro de 2008 para 4,6% em janeiro deste ano. Esse é o maior patamar registrado desde agosto de 2007. O aumento foi liderado pelo segmento das pessoas físicas, cuja parcela das operações com atraso superior a 90 dias subiu de 8% para 8,3%, o maior nível desde maio de 2002. Sazonalidade Altamir disse que a queda na concessão de novos empréstimos observada em janeiro é um movimento sazonal. Segundo ele, essa retração ocorre principalmente entre as empresas já que, normalmente, há encolhimento na atividade mercantil nos dois primeiros meses do ano. No mês, a concessão de novos financiamentos caiu 17,6% na comparação com dezembro e 8,1% em relação a janeiro de 2008. Na média diária, as novas concessões caíram 13,7% sobre dezembro. Na comparação com janeiro do ano passado, a retração da média diária é de 3,7%. Altamir disse que o quadro atual do crédito tem sinais "eloquentes" de recuperação dos empréstimos direcionados às famílias. Nas linhas para as empresas, no entanto, o cenário continua de retração. O chefe do Departamento Econômico do BC divulgou ainda números preliminares do comportamento do crédito nos oito primeiros dias úteis de fevereiro. Nesse período, o estoque das operações de crédito das famílias cresceu 1,2% na comparação com igual período de janeiro. No estoque de empréstimos para empresas, houve retração de 0,6%. Ele também adiantou que o juro médio nas operações para pessoas físicas segue em tendência de queda e recuou 1,1 ponto porcentual, ante a taxa de janeiro, para 54% ao ano. Já o juro médio para as pessoas jurídicas subiu 0,2 ponto porcentual para 31,2% ao ano.