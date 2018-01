Inadimplência no leasing cai 20% A inadimplência no financiamento de leasing de veículos caiu 20% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 1999. Segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), o setor registrou um índice de 4,51% no fim do primeiro semestre deste ano, ante 4,63% no mesmo período do ano passado. O presidente da Anef, Fernando Mascarenhas, previu que a inadimplência deve cair para menos de 4% no fim deste ano. Segundo a Anef, os índices mundiais de inadimplência variam de 2% a 2,5%. Juros de leasing pode cair para1,90% ao mês As taxas de juro para financiamento de leasing de veículos podem cair de 1,99% para 1,90% ao mês, caso a taxa Selic (taxa básica de juro) venha ser reduzida para 15,5% ao ano. A afirmação é do presidente da Anef. Mascarenhas observou, entretanto, que o mais provável é que a taxa mensal seja reduzida para 1,95% ao mês, em razão da alta da inflação. As taxas atuais de financiamento representam a metade das praticadas no início de 1999, quando estavam em torno de 3,95% ao mês.