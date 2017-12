Inadimplência nos empréstimos bancários cresce em novembro A taxa de inadimplência dos empréstimos bancários com recursos livres de direcionamento obrigatório aumentou em novembro com relação a outubro de 7,1% para 7,3%. Apesar da alta, a taxa de inadimplência ainda acumula no ano uma queda de 0,6 ponto porcentual. Nos empréstimos às pessoas físicas, o nível de atraso no pagamento de operações de crédito passou de 12,7% para 12,8%. Em contrapartida, a inadimplência das empresas manteve-se estável em 3,4%.