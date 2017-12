Inadimplência pode crescer em 2004, avalia Serasa O eventual aumento da oferta de crédito ao consumidor em 2004 pode elevar a inadimplência no País, alertou hoje o presidente da Serasa, Elcio Anibal de Lucca. Mas isso não significa necessariamente que o comércio tenha de adotar restrições severas na concessão de crédito aos clientes. Ao contrário. Segundo De Lucca, a concessão de crédito é boa e necessária tanto para o empresário quanto para o consumidor. "Neste momento da economia brasileira, o importante é saber, do lado empresarial, como ofertar crédito com segurança. E, do lado do consumidor, como se planejar para não cair na inadimplência", diz o executivo. Em 2003, a oferta de crédito caiu em relação a 2002. Mesmo assim, o último Indicador Regional de Cheques Sem Fundos da Serasa, referente a outubro, revela que o volume de cheques devolvidos por falta de fundos (a cada mil compensados) aumentou nas cinco regiões do país, na comparação anual com outubro de 2002, e no acumulado dos dez primeiros meses do ano. A Serasa aponta ainda aumento de 12,9% no volume de cheques sem fundos na comparação entre janeiro-outubro de 2003 e o mesmo período de 2002. Nos dez primeiros meses deste ano, foram registrados 15,7 cheques sem fundos a cada mil compensados, contra 13,9 em 2002. Os números de outubro acumulados são os maiores já registrados desde 1991, quando foi criado o índice. Considerando que houve desaquecimento da demanda em 2003 e que o comércio precisa de uma retomada nas vendas, De Lucca considera que é importante saber dar crédito até para clientes que tenham informação negativa (protesto por cheques sem fundo, por exemplo). "De uma forma geral, o brasileiro é bom pagador. Por isso, conhecer o histórico da pessoa é muito mais importante", ressalta o executivo.