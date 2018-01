Inadimplência recua de 7,7% para 6,2% em SP A inadimplência na cidade de São Paulo recuou de 7,7% no ano passado para 6,2% este ano, principalmente por causa da injeção de recursos ocorrida em razão do pagamento da correção do FGTS. Os R$ 11 bilhões extras levaram os consumidores a resolver suas pendências, pelo menos com relação a compras não pagas no comércio. Se não fosse esse fator, de acordo com avaliação da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a inadimplência poderia ter sido maior, uma vez que os registros de novos débitos continuaram a crescer. Neste ano, na média, o volume de novas dívidas não pagas cresceu 5,2%. Porém, os débitos quitados subiram em maior proporção, chegando a 21,1%. O porcentual registrado em 2002 praticamente se equipara ao de 2000 (5,7%), ano em que a economia registrou bom desempenho. Segundo estimativas da ACSP, as vendas no comércio deste ano devem crescer 3% em relação ao ano passado. Por exemplo, o movimento de dezembro, até ontem, foi 2,1% maior do que no período entre 1º e 16 do mesmo mês do ano passado. No fechamento de dezembro, a associação acredita que o movimento deverá ficar 2% acima do obtido em dezembro de 2001. As previsões, consideradas até positivas, levam em conta a disposição do consumidor em comprar, após ter pago suas dívidas. Fatores negativos Segundo o economista da ACSP, Marcel Solemeo, o ano de 2002 não foi dos melhores para o varejo, em consequência da situação macroeconômica - com destaque negativo para a massa salarial dos consumidores, que foi afetada pelo desemprego e pelo aumento da inflação, o que reduziu o poder de compra. As altas taxas de juros, por sua vez, inibiram o crediário. No início do ano, a associação esperava uma elevação de vendas de aproximadamente 6%. Para ele, o próximo ano, para o comércio, deve repetir a performance de 2002. A expectativa é de que os primeiros meses serão ainda de maior rigidez no que diz respeito às medidas de política monetária, mas é possível que a partir do segundo semestre tenha início um período de crescimento.