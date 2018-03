Inadimplência registra queda de 3,9% em novembro

De acordo com os técnicos da Serasa, com o aumento do número de empregados com carteira assinada, o fato de os trabalhadores receberem a primeira parcela do décimo terceiro salário ajudou no pagamento de dívidas. Para os técnicos, a expectativa é que o ano feche com índices ainda menores de inadimplência, tendência também esperada para 2010.

Ainda de acordo com o indicador, as dívidas com bancos lideram o ranking no acumulado do ano até novembro, representando 44,8% dos casos de inadimplência do consumidor. As dívidas com cartões de crédito e financeiras respondem por 36% da inadimplência, seguidos por cheques sem fundos (17,3%) e títulos protestados (1,9%).

A Serasa informa também que o valor médio das dívidas com os bancos aumentou 0,4% no acumulado de janeiro a novembro deste ano ante mesmo período do ano passado. Houve forte avanço no valor médio das dívidas com cheques sem fundos (43,5%) no período, e o valor médio das dívidas com títulos protestados cresceu 14,6%. Na contramão estão as dívidas com cartão de crédito, que registraram no período uma queda de 6,9% no valor médio.