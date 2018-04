Inadimplente de telefônicas terá nome no Serasa Os clientes das operadoras de telefonia que estiverem com a conta telefônica em atraso correm o risco de ter o nome incluído no cadastro do Serasa - Centralização dos Serviços Bancários - e, por conseqüência, de sofrer com a recusa na concessão de crédito até que regularize sua situação com a empresa. Ou seja, até que pague ou renegocie a dívida. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - discorda de tal prática que considera abusiva. Segundo a diretora executiva do órgão, Maria Inês Fornazaro, o problema maior reside no número elevado de queixas sobre cobrança indevida na conta telefônica. Com isso, enquanto o consumidor discute os valores da fatura junto ao Procon, o processo de cobrança realizado pela empresa de telefonia continua e, sem o pagamento, o nome do cliente é enviado ao cadastro de inadimplentes. "No último ano, o Procon virou balcão de atendimento das operadoras de telefonia. E mais de 90% do total de queixas refere-se a valores cobrados na conta que o consumidor não reconhece." Entre 2000 e 2001, o Procon-SP registrou um aumento de 252% só em reclamações referentes à cobrança indevida. Pelo segundo ano consecutivo, as operadoras de telefonia estão entre as empresas mais reclamadas em todo o Brasil, informa Maria Inês Fornazaro. "E esses números devem ser interpretados como um problema claro de má prestação de serviço." De acordo com dados do Procon, foram 6.780 reclamações em 2000 contra 16.755 em 2001, um aumento de 147%. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a medida está baseada no artigo 70 da Resolução 85, do próprio órgão regulador do setor, que permite a inclusão do devedor nos sistemas de proteção ao crédito. Com base nesta mesma resolução, o Serasa também considera legítimo o envio dos inadimplentes à lista negra.