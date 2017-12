Inadimplente limpa nome para comprar Pesquisa sobre intenção de compras realizada pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revela que o objetivo dos consumidores inadimplentes que têm procurado o departamento de atendimento ao público (DAP) da ACSP é o de limpar o nome junto ao SCPC, pois pretendem fazer novas compras no Natal. Dentre os pesquisados, 97% afirmaram que pretendem renegociar os débitos e, dentre estes, 66% manifestaram a intenção de realizar compras para o Natal, sendo que 38% esperam pagar à vista, 34% pelo crediário, 17% com cheque pré-datado e 11% utilizando o cartão de crédito. Os produtos mais mencionados pelos entrevistados foram roupas e calçados, com 25% das respostas, alimentação 18% e eletrodomésticos e material de construção, 12%. O presidente da ACSP, Alencar Burti, espera que o comércio deva registrar crescimento da ordem de 7% em dezembro tendo em vista o movimento observado na segunda quinzena de novembro, que registrou aceleração em relação aos primeiros quinze dias do mês passado. Burti informou ainda que em novembro o SCPC apresentou aumento de 5,4% das consultas e o TeleCheque de 11,7% sobre igual mês de 99. O número de registros recebidos e cancelados também aumentou e, de acordo com o presidente da ACSP foi devido a um novo incremento do processo de centralização dos cadastros.