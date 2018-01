Inadimplente pode perder imóvel No financiamento de imóveis, a inadimplência pode significar a perda total do dinheiro investido. No caso do financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o imóvel fica hipotecado, como garantia ao banco. Em caso de inadimplência, a instituição bancária pode tomar o imóvel para que a dívida seja paga. Se sobrarem recursos no final da execução do processo, depois do pagamento dos débitos e multas, o banco deve devolver a diferença ao mutuário. No Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), o imóvel fica sendo propriedade do banco até o momento da sua quitação (alienação fiduciária). Durante o financiamento, o comprador tem direito apenas ao uso do bem. Com isso, a instituição financeira pode reaver o imóvel com maior facilidade em caso de inadimplência. Após três meses de atraso, o banco pode entrar com processo de reintegração de posse. Veja nos links abaixo os riscos e cuidados dos investimentos e financiamentos imobiliários.