Inadimplentes e invasores poderão arrendar imóveis Com a decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) de arrendar - aluguel com opção de compra - os imóveis ocupados por famílias inadimplentes e até mesmo por invasores, os moradores dessas unidades terão a chance de fazer um novo acerto para adquirir o bem. São 330 mil imóveis no País, com 9 mil deles localizados em São Paulo. De acordo com o gerente de Mercado da Caixa, Nédio Henrique Rosselli, a instituição ainda não estipulou o porcentual a ser aplicado sobre o valor do bem para a definição da parcela a ser paga pelo arrendatário. Atualmente, no mercado de locação, está sendo cobrado, em média, 0,8% do valor de venda do imóvel. Em relação à avaliação do bem, a CEF vai levar em consideração o valor de venda do mercado. Os interessados terão de pagar as prestações estipuladas pela Caixa por 15 anos para serem os proprietários do imóvel. Caso fique inadimplente, o arrendatário perderá o direito de adquirir o imóvel e terá de desocupar o local. Além disso, perderá o dinheiro investido. Os moradores que não concordarem com as medidas da Caixa também terão de esvaziar a unidade. Nesse caso, o imóvel deverá ser leiloado pela instituição. Vale lembrar que, além das parcelas, o morador será responsável pelo pagamento do IPTU e pela taxa de condomínio, se houver. Rosseli acredita que as prestações serão corrigidas anualmente de acordo com a Taxa Referencial (TR) no período. No caso de imóveis mais valorizados, existe a possibilidade de haver uma taxa extra embutida no contrato.