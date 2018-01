Inadimplentes terão novo posto de atendimento As listas de inadimplentes do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e do TeleCheque poderão ser consultadas em novo posto de atendimento. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) descentralizou o atendimento e inaugura oficialmente no dia 11, às 10h30, na Distrital Penha da entidade, um novo posto de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). "A idéia é oferecer maior facilidade aos consumidores da zona Leste que querem "limpar o nome" para poder efetuar suas compras", diz o presidente da ACSP, Alencar Burti. O SAC tem o objetivo de esclarecer as dúvidas dos consumidores inadimplentes sobre débitos que constem no SCPC e no TeleCheque e o consumidor que quiser "limpar o nome" não precisa gastar nada por isso e nem mesmo recorrer a empresas especializadas no trabalho, que além de cobrar podem causar mais problemas. A gerente da Unidade de Negócios Pessoa Física (UNPF) da ACSP, Roseli Garcia, conta que no mês de julho foram atendidas 32 mil pessoas no posto do Centro, o que representa uma média de 1.500 atendimentos por dia. "Por conta dessa demanda foi realizada uma pesquisa com os consumidores concluindo que a região da zona Leste é a que apresenta maior procura pelo serviço", diz Roseli. De acordo com a pesquisa, depois da zona Leste a zona Sul foi a que apresentou maior procura. "De forma gradativa pretendemos instalar novos postos nas outras regiões da cidade para facilitar a vida daqueles que não podem se deslocar até o Centro", adianta Roseli. Na Distrital Penha, o atendimento será feito de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h30. O consumidor precisa ir pessoalmente levando a carteira de identidade e o CPF original.