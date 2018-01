Inaugurado em MG complexo energético de 450 MW Foi inaugurado nesta terça-feira no Triângulo Mineiro o Complexo Energético Capim Branco, formado por duas usinas hidrelétricas com um investimento de R$ 1 bilhão e capacidade instalada de 450 MW. O empreendimento, que gerou cerca de 7,8 mil empregos, entre diretos e indiretos, durante a obra, tem participação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Votorantim Metais e Suzano Papel e Celulose. As obras das duas usinas do complexo hidrelétrico começaram respectivamente em setembro de 2003 e março de 2004. Cada usina conta com três grupos hidrogeradores que aproveitarão a queda bruta da ordem de 58 metros (Capim Branco I) e 46 metros (Capim Branco II). O acréscimo de até 450 MW ao Sistema Elétrico Nacional contribuirá com a maior oferta de energia ao Sistema Interligado (SIN) e trará ainda uma melhoria no controle de tensão no sistema de transmissão no Sudeste do país e maior confiabilidade para o SIN na região. Empresa global de mineração, a CVRD foi responsável no ano passado pelo equivalente a 4,4% (16,9 TWh) da energia total consumida no Brasil. A participação da empresa nas usinas hidrelétricas de Igarapava, Porto Estrela, Funil, Candonga e Aimorés atendeu 9% do consumo total da companhia. Com a entrada em operação das duas usinas do Complexo Energético Capim Branco, a Cemig passará a contar com um parque gerador de energia que reúne 57 usinas. São 52 hidrelétricas, quatro termelétricas e uma eólica. A participação da Cemig nesses empreendimentos representa um acréscimo de aproximadamente 10% da capacidade instalada de geração da empresa, atingindo um total de 6.567 MW.