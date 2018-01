InBev compra grupo cervejeiro russo O grupo cervejeiro belgo-brasileiro InBev anunciou nesta segunda-feira a compra da companhia russa Tinkoff por 167 milhões de euros. A Tinkoff, o quarto maior cervejeiro da Rússia em capacidade, acrescentará 2,3 milhões de hectolitros de cerveja no país, informou o grupo em um comunicado. Cada hectolitro equivale a 100 litros. A maioria dessa capacidade adicional (2 milhões) será produzida em uma nova fábrica. Com a aquisição da Tinkoff, a InBev pretende aumentar mais as vendas na Rússia e conseguir uma presença maior em São Petersburgo, onde tem apenas 3,7% do mercado, contra 15,6% na média nacional. A InBev espera que a aquisição comece a dar resultado a partir de 2006. Segundo o presidente da InBev na Europa central e do leste, Stefan Descheemaeker, "a transação servirá de alavanca para o crescimento orgânico do grupo na Rússia". A InBev atualmente é o segundo maior grupo cervejeiro da Rússia com oito fábricas e uma produção de 12,7 milhões de hectolitros