Inbev lança Brahma em 15 países A cervejaria Inbev, resultado da fusão no ano passado da brasileira Ambev com a belga Interbrew, está promovendo nesta terça-feira o lançamento internacional da Brahma. A cerveja será introduzida simultaneamente no mercado de 15 países - Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Rússia, Ucrânia, França, Espanha, Malta, Chipre, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, Luxemburgo e Holanda. Na campanha publicitária, que deve contar com CDs de música e anúncios na TV em diversos idiomas, a companhia tentará utilizar a imagem da "ginga" dos brasileiros para vender a cerveja. "O interesse pelo Brasil cresce ao redor do mundo, e na hora certa a Brahma oferece o gosto da cultura brasileira, uma cultura em que as pessoas encaram a vida com um brilho sem esforço ou, como dizem os brasileiros, com ginga", afirma um comunicado da Inbev à imprensa. "Ginga é uma atitude e um estilo de vida com base numa visão de vida otimista e criativa. É o jeito como os brasileiros andam, se mexem, a forma como jogam futebol, e agora isso está na Brahma." "Os consumidores ao redor do mundo talvez não estejam esperando por uma nova cerveja, mas sabemos que todos eles precisam um pouco mais de ginga", disse Brent Willis, chefe do departamento comercial da Inbev. Mais leve A Brahma "internacional" vai ser produzida na Holanda e na Rússia. E seu sabor é ligeiramente diferente daquele da cerveja do Brasil, um pouco mais leve. A empresa explica que essa diferença é resultado de uma nova fórmula para que a bebida tenha mais tempo de validade para o consumo - algo necessário, já que ela terá de ser transportada do país de fabricação rumo ao destino final. A Intrerbrew e a Ambev se juntaram em março de 2004. A Inbev espera faturar 140 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões de reais) em negócios conjuntos até 2007. A empresa espera que as vendas da Brahma fora do Brasil contribuam com 30 milhões de euros (R$ 107 milhões) nesse período.