Incêndio atinge maior refinaria de petróleo do Iraque Uma explosão num tanque de armazenamento de combustível provocou um incêndio de grandes proporções na maior refinaria iraquiana na segunda-feira, deixando 36 feridos e um morto até ser controlado, disseram testemunhas. O número de mortos e feridos foi relatado por um cinegrafista da Reuters no complexo de refino de Baiji, 180 km ao norte de Bagdá. O incêndio já tinha sido controlado. Segundo um engenheiro da refinaria, que é estatal, o incêndio foi um acidente, e não resultado de um ataque. "Não houve sabotagem. Foi provocado por uma falha técnica", disse o engenheiro, que não quis ser identificado. "É o maior incêndio que já vi na refinaria de Baiji", afirmou ele, que trabalha no complexo desde 2003. Segundo o engenheiro, um funcionário morreu e 24 ficaram feridos. A explosão inicial aconteceu num tanque que continha 5 milhões de litros de combustível. O engenheiro disse que a explosão destruiu a unidade de GLP (gás liquefeito de petróleo) da refinaria, mas que outras operações do complexo estavam mantidas. As refinarias de Baiji, no centro-norte do Iraque, têm capacidade de refinar 310 mil barris ao dia, segundo a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos, e vêm operando abaixo de sua capacidade devido à escassez de energia e a outros problemas, como incêndios. Em janeiro de 2007, o vice-premiê iraquiano, Barham Saleh, afirmou que o país estava perdendo 1,5 bilhão de dólares por ano em decorrência de ataques e furtos em Baiji, que é vital para a economia do país. O oleoduto interno que leva petróleo bruto dos campos de Kirkuk para a refinaria também tem sido alvo de ataques de militantes. (Reportagem adicional de Ahmed Rasheed em Bagdá, texto de Ross Colvin)