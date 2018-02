Incêndio transfere vôos do Santos Dumont para o Tom Jobim Um incêndio de pequenas proporções no terceiro andar da parte nova do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, suspendeu as operações no local, transferindo alguns vôos para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), informou a Infraero nesta terça-feira. De acordo com a Infraero, administradora dos aeroportos do país, ainda não se conhece o motivo do incêndio, mas não houve feridos. Em breve, as operações deverão ser retomadas. Segundo a assessoria da líder de mercado Tam, foram montados pontos de atendimento no Galeão para os passageiros que estavam programados para sair do Santos Dumont. Também foram criados mais dois vôos a partir do Galeão para substituir os que deixaram de ser feitos. "Não chegaram a fechar a pista, mas limitaram a área de embarque", informou um assessor da Tam, cujas instalações no Santos Dumont não foram afetadas. A empresa criou um vôo para São Paulo às 18h30 e outro às 19h45, complementou o assessor, além do já programado para as 20h45. Na Gol ainda não havia informações sobre o impacto do incêndio nas operações da empresa.