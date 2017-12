Incerteza busca preço justo para leilão de energia Para forçar a competição entre os empresários, o governo criou diversos elementos de incerteza para os geradores de energia elétrica que participarão do leilão de compra de energia em dezembro. Segundo informou o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tomasquim, as regras foram feitas para se buscar o preço justo da energia e garantir o equilíbrio entre geradores e consumidores. Segundo ele, o modelo de leilão, denominado Anglo-Holandês, é conhecido do mercado. Um dos momentos de incerteza do vendedor de energia será no início do leilão. O empresário saberá apenas que está sendo comprada eletricidade para entrega em até cinco anos diferentes: de 2005 a 2009. Ele vai fazer ofertas para cada um desses anos, mas sem saber que quantidade estará sendo comprada para cada ano. Antes do início do leilão, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá inserir no sistema de informática algumas informações sigilosas: as quantidades a serem adquiridas, o preço máximo que o governo aceitará para fazer negócio, uma quantidade adicional de demanda e a quantidade que será reduzida da demanda quando o preço se estabilizar acima do valor aceitável. De informação pública, haverá apenas o preço inicial, que servirá somente para o início do leilão. Os lances serão feitos pelo sistema, e os computadores tomarão as decisões automaticamente, com base nos dados inseridos. O sistema eletrônico irá selecionar as quantidades mais baratas de energia e indicar quem está apto para as rodadas seguintes.