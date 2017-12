Incerteza com mercado nos EUA derruba Bovespa; dólar dispara O mercado externo continua influenciando o comportamento dos investidores no Brasil. Às 15h50, o dólar comercial dispara e chega à máxima até este momento, de R$ 2,2020 na ponta de venda dos negócios, em alta de 3,09% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) está no patamar mínimo do dia, em 38.167 pontos, em queda de 3,17%. Novamente o temor vem dos Estados Unidos. Os últimos dados sobre a inflação norte-americana foram maiores do que o esperado. Os investidores foram contagiados pelo pessimismo ao interpretar que a alta da inflação em abril dará motivações ao Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) para aplicar novas altas nas taxas de juros, o que teria grande impacto nas famílias e empresas endividadas. Ou seja, há um risco maior no cenário geral, o que acaba prejudicando os negócios em países emergentes, como o Brasil. Os investidores tendem a deixar os mercados onde o risco é maior ou exigem um prêmio maior para negociar nestes mercados. Números nos EUA O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta manhã que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,6% no mês passado, acima do 0,4% de março e do 0,5% esperado pelos analistas. Descontando-se os produtos de preço volátil como os combustíveis e os alimentos, o núcleo da inflação foi de 0,3% em abril, também acima do 0,2% previsto pelos analistas. Em Nova York, este cenário pessimista levou a uma onda de vendas de ações nas bolsas, que fez com que o Dow Jones - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - caísse mais de 200 pontos. Às 13h30 (14h30 de Brasília), este indicador caía 203,23 pontos (1,78%), para 11.216.66. O mercado tecnológico Nasdaq, no qual se cota a maior parte das empresas de setores tecnológicos, caía 27,96 pontos (1,25%), para 2.201,17, o nível mais baixo de todo o ano.