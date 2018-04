Incerteza com planos dos EUA leva dólar a 2o dia de alta O dólar fechou em alta pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, acompanhando a volatilidade dos mercados globais em meio às incertezas dos investidores sobre os pacotes de estímulo econômico e ajuda financeira dos Estados Unidos. A moeda norte-americana fechou a 2,290 reais, em alta de 0,26 por cento, após ter chegado a subir 0,79 por cento e a cair 0,88 por cento. Na véspera, o dólar avançou 2 por cento. "A crise básica é dos Estados Unidos. Por mais que o Brasil tome medidas, é tudo paliativo. Só haverá horizonte positivo, quando eles (os EUA) fecharem um plano de estímulo econômico definitivo", avaliou Marcelo Voss, economista-chefe da corretora Liquidez. Na terça-feira, o Senado norte-americano aprovou uma proposta para o pacote de estímulo econômico do país. Agora, o Congresso deve chegar a um acordo entre essa versão e a da Câmara dos Deputados, aprovada há duas semanas, para a votação final. O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, também anunciou na véspera um plano de resgate a bancos, abrangendo, entre outras medidas, a retirada de até 500 bilhões de dólares em ativos podres das instituições. O impacto inicial dos anúncios foi negativo porque os investidores avaliaram que faltam detalhes do plano financeiro e ainda há dúvidas em relação à eficácia das intervenções. Depois de ter chegado a subir em torno de 2 por cento nesta sessão, o principal índice de ações da Bovespa recuava mais de 1 por cento no final da tarde. Os indicadores acionários norte-americanos também mostravam volatilidade. Nesta quarta-feira, o Banco Central vendeu toda a oferta de 1 bilhão de dólares em um leilão de venda da moeda norte-americana para o financiamento das exportações. O BC também realiza nesta sessão pesquisa de demanda para medir as condições de mercado para a realização de um leilão de swap cambial na quinta-feira, com o objetivo de iniciar a rolagem de um lote de contratos que vence no início de março. A autoridade monetária divulgou ainda que o fluxo cambial do país ficou positivo em 345 milhões de dólares em fevereiro até o dia 6. (Reportagem de Jenifer Corrêa e José de Castro)