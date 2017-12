Incerteza política faz bolsa turca cair 5,6% A Bolsa de Istanbul fechou com o índice IMKB-100 em queda de 594,07 pontos (5,6%), em 9.952,59 pontos. O volume foi inferior às médias recentes. Traders ouvidos pela Dow Jones atribuídam a queda ao nervosismo dos investidores quanto à estabilidade política do país; para alguns analistas, a incerteza política poderá prejudicar a implementação do programa de reformas e ajustes acertado com o FMI. O mercado também está atento a um processo judicial que poderá levar ao banimento do Partido da Virtude Islâmica. O banimento do partido poderia provocar a necessidade de convocar eleições antecipadas.