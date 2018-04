Incerteza política faz o índice Nikkei cair 2,6% A Bolsa de Tóquio fechou em queda pela nona sessão consecutiva ontem, refletindo a preocupação do mercado com o ambiente de incerteza política no Japão após a derrota da coalizão partidária do governo nas eleições para a assembleia metropolitana de Tóquio no último domingo. O índice Nikkei 225 caiu 236,95 pontos, ou 2,6%, para 9.050,33 pontos.