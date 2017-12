A redução do superávit primário (sobra de arrecadação para pagamento da dívida) de 1,1% do PIB (cerca de R$ 66 bilhões) para apenas 0,15% do PIB (R$ 8,7 bilhões) implica prolongamento do processo de ajuste da economia. Isso significa que a recuperação do crescimento econômico deve também ser adiada. E com a delonga do avanço do PIB, também a arrecadação tende a permanecer relativamente mais fraca. Além disso, crescimento adiado traz como consequência a protelação da criação de empregos.

Entretanto, não está claro nem mesmo se essa meta, bem menos ambiciosa, será cumprida. O governo acaba de submetê-la ao que chamou de Cláusula de Abatimento da Meta. Se as receitas extraordinárias previstas em R$ 26,4 bilhões não acontecerem, haverá déficit orçamentário. O governo pretende obter esses R$ 26,4 bilhões por meio de repatriamento de recursos hoje no exterior, por redução de litígios com a Receita Federal e por meio das receitas com leilões de concessão de serviços públicos. Há dúvidas demais sobre se esses mecanismos vão funcionar e, se funcionarem, se serão capazes de trazer tudo o que o governo conta com deles extrair.

Na apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias divulgado quarta-feira, em Brasília, o ministro Levy apontou uma evolução da dívida líquida de 64,7% do PIB em 2015 para 65,6% do PIB em 2018. Portanto, prevê relativa estabilização do nível da dívida pública.

No entanto, se as contas públicas resvalarem para o negativo - possibilidade agora admitida -, esses números já começam furados. E a eles ainda será preciso acrescentar as despesas com juros dos títulos do Tesouro que são sempre incorporadas ao principal da dívida. E aí está outra área de incertezas.

O Banco Central vinha pilotando a política monetária (política de juros) no pressuposto de que o governo cumpriria o superávit primário de 1,1% do PIB neste ano. Ou seja, contava com que o governo faria sua parte no controle da inflação. Se a política fiscal está sendo afrouxada e flexibilizada, será preciso carga ainda maior de juros - que já estão entre os mais altos do mundo - para garantir a convergência à meta de inflação de 4,5% ao final de 2016. Se os juros aumentarão ainda mais do que o previsto, a dívida crescerá porque será engordada por mais tempo.

O Banco Central terá de dizer agora como se ajustará ao novo quadro fiscal e como ficará sua política monetária. Mas não tem escapatória: ou se conformará com uma inflação mais alta, que, por sua vez, corroerá poder aquisitivo e, portanto, o avanço do PIB e a arrecadação; ou terá de prolongar o período de arrocho monetário.

São incertezas e algumas de suas manifestações limitadas ao quadro econômico. A elas têm de ser acrescentadas as incertezas da área política. Se todo o quadro político mudar para pior, como pode perfeitamente acontecer, também as projeções e os parâmetros de ação do governo na área econômica acabarão mudando.

Acompanhe a evolução do desemprego nos últimos 12 meses (até junho).

Procura-se emprego

Os novos números que medem a desocupação são consistentes com os apresentados por outros indicadores (Caged, Emprego Industrial, etc.). Indicam aumento da procura de emprego não só em consequência da dispensa de pessoal em quase todas as atividades econômicas, mas também em consequência da queda de renda das famílias. Mais gente que vinha sendo sustentada por membros economicamente ocupados da família está sendo empurrada à procura de trabalho.