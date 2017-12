Incertezas, apesar do consumo recorde de etanol Depois de muitos anos relegado a segundo plano, o etanol volta a ganhar importância na matriz energética nacional. Prejudicado pela política de controle do preço da gasolina, que o tornava muito menos competitivo, o álcool hidratado reverteu a situação e registrou recorde de vendas em maio deste ano, alcançando 1,43 bilhão de litros no País, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Com isso, o consumo do etanol passou a representar cerca de 23% da demanda nacional de combustíveis por veículos flex, superando em muito os porcentuais de maio de 2014 (15,7%) e de 2013 (14,8%). Já o consumo de gasolina teve queda de 12% em maio em relação ao mesmo mês de 2014.