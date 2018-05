Incertezas afetam a confiança do consumidor As pesquisas de confiança do consumidor divulgadas entre o final da semana passada e ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio) mostram que as famílias estão menos otimistas ou, na melhor das hipóteses, com o mesmo estado de espírito em relação ao consumo. Os resultados espelham o grau de incertezas refletido no noticiário econômico - mais déficit fiscal e comercial, pressão sobre o câmbio, juros em elevação e, em especial, notícias menos animadoras sobre o que mais interessa: oferta de vagas, aumento da renda real e inflação.