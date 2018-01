Incertezas ainda dominam mercados A Argentina continua no centro das atenções para o mercado financeiro. A maior parte da equipe econômica do país vizinho que estava reunida com membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) retornou à Argentina ontem à noite. Permanecem nos Estados Unidos o secretário de Finanças, Daniel Marx, e o secretário de Política Econômica, Frederico Sturzenneger. A ajuda do FMI à Argentina, se aprovada, deverá estar condicionada a mudanças na política econômica argentina, segundo analistas no Brasil. Porém, na Argentina, a opinião é de que o presidente Fernando De la Rúa não deverá decidir por uma desvalorização, calote da dívida, ou dolarização. O certo é que estas discussões ainda levarão algum tempo e os investidores deverão manter-se em postura de cautela, até que uma decisão seja anunciada. No mercado financeiro brasileiro, o dólar começou o dia em queda e há pouco estava cotado a R$ 2,4990 na ponta de venda dos negócios, baixa de 0,68% em relação às últimas operações de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com baixa de 0,23%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires permanece estável. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,27%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 0,36%. Perspectivas para taxa de juros no Brasil No início desta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao primeiro semestre de 2001. O resultado demonstrou um crescimento de 2,49% sobre o mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o PIB registrou queda de 0,99% no segundo trimestre. O crescimento do segundo trimestre foi de 0,79% sobre o mesmo período de 2000. O resultado ficou abaixo do esperado pelos analistas. Os mais otimistas esperam por um crescimento entre 3,3% e 3,7%. Já aqueles que tinham uma visão mais negativa, aguardavam um crescimento na casa de 2,90%. Diante deste resultado, alguns analistas acreditam que a taxa de juros básica (Selic), que está em 19% ao ano, não deve sofrer um novo aumento na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 22 e 23 de agosto. Porém, a inflação em alta permanece como preocupação maior na definição da taxa de juros. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como parâmetro para a meta de inflação, está acumulado em 4,32%, superando os 3,28% acumulados no mesmo período do ano passado. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.