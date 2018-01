Incertezas ainda influenciam mercados O cenário político no Brasil é um dos principais focos de atenção para os investidores hoje. O grande temor é que as denúncias do senador Antonio Carlos Magalhães acabem comprometendo a imagem do governo federal, o que influenciaria de forma negativa as operações no mercado financeiro. No exterior, seguem as incertezas em relação à recuperação econômica da Argentina e o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. Na abertura dos negócios, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,76%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,0370 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,170% ao ano, frente a 16,220% ao ano ontem. Em função das incertezas, o momento ainda é de cautela para o investidor. Na hora de decidir sobre suas aplicações, a recomendação principal é analisar o período em que o dinheiro poderá ficar investido e a tolerância que se tem ao risco. Veja mais informações sobre como escolher o investimento ideal e como organizar suas finanças para conseguir poupar nos links abaixo.