Incertezas empurram aplicador para imóveis A aproximação das eleições presidenciais deve aumentar a insegurança dos investidores por causa de incertezas com possíveis mudanças na política econômica e no mercado financeiro. É um período em que, tradicionalmente, cresce o interesse por ativos considerados reais, como o imóvel, que estariam fora do alcance de temidas mudanças com a troca de governo. O interesse por imóvel combina preservação de patrimônio com busca de rentabilidade. Mas, como todo investimento, o imóvel também apresenta contra-indicações, a principal delas ligada à falta de liquidez. Como se trata de um bem de valor elevado, nem sempre quem precisa de dinheiro consegue passar o imóvel à frente rapidamente. Alguns cuidados, no entanto, podem ser tomados para o comprador tirar maior proveito do investimento. A começar pela escolha do imóvel. "Quem busca um imóvel para ofertá-lo na locação deve evitar os residenciais", diz Luís Álvaro Ribeiro, da Advisor Assessoria Imobiliária. Ele explica que é difícil negociar com pessoas físicas, que, avalia, tendem a dar dor de cabeça ao locador. "Enquanto o interesse de um comerciante está voltado a um imóvel que otimizará seu lucro, a família brigará por um teto." O diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia, também aponta mais vantagem no investimento em imóvel comercial. "De qualquer maneira, é interessante o proprietário procurar um consultor imobiliário para avaliar o valor justo de venda e, conseqüentemente, o de locação do imóvel." O valor do aluguel é definido, em geral, tomando-se por base um porcentual do valor do imóvel. Por esse critério, se conseguir obter um retorno de 12% do valor do imóvel comercial em um ano de aluguel, o proprietário estará fazendo um bom negócio, comenta Pompéia. Essa relação porcentual tende a cair abaixo de 10%, no caso de aluguel residencial. Para chegar a essa rentabilidade, porém, é preciso saber antes se o imóvel está ocupado. É importante que esteja alugado (se estiver vago, ficará mais difícil obter retorno imediato) e, nesse caso, saber quem é o inquilino. Mas essas preocupações apenas não bastam para garantir bom negócio, diz Pompéia. "É fundamental também verificar as condições do imóvel que está sendo adquirido, a localização, infra-estrutura e número de vagas para automóveis." A localização é apontada como ponto fundamental do investimento. Ainda que tenha boa estrutura, um imóvel que não esteja em região valorizada terá maior dificuldade para ser alugado e obter valorização. Um imóvel vago levará o comprador a perder duplamente com o investimento, comenta Ribeiro. "Além de não obter renda com o aluguel, o proprietário deverá arcar com os impostos e o condomínio (se houver)." Conservadorismo O consultor da Money Maker Investment Advisory, Fábio Colombo, diz que o imóvel é uma opção de investimento conservadora, mas deve fazer parte da carteira de qualquer investidor. "Incluindo o valor da casa própria, o aplicador deveria possuir de 20% a 25% do seu patrimônio em imóveis." Quanto mais conservador, maior o porcentual. Mas quem se sente atraído por imóvel deve levar em conta que o investimento imobiliário é totalmente diferente de uma aplicação financeira, como fundos de investimento ou caderneta. Outro problema são os custos de entrada e saída do investimento, como gastos com empresas imobiliárias e advogados. Colombo lembra ainda que, para evitar a desvalorização pelo envelhecimento da estrutura, o imóvel exige constantes reformas. Quem não tem capital suficiente para comprar um imóvel, mas pretende aplicar no setor, tem como opção o investimento em fundos imobiliários. A aplicação não consiste em compra de imóvel físico, mas de cotas que rendem determinada taxa de juros, como se fosse uma aplicação de renda fixa. É possível também a compra de quartos de hotéis e flats. Nesse caso, o investidor deterá uma pequena parcela do imóvel e obterá retorno proporcional a ela.