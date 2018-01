Incertezas externas mantém dólar em alta O mercado de câmbio opera em alta desde o início do dia, e a alta é crescente. Às 12h15, a moeda americana subia 1,42%, cotada a R$ 3,58. Os investidores procuram por dólar para proteção, já que a incerteza com o mercado internacional continua crescendo. Internamente, as notícias são positivas, mas a força delas limita-se a evitar o pânico. Nem o anúncio do ministro Antonio Palocci, da Fazenda, de que o superávit será aumentado consegue segurar as cotações do dólar. Outra boa notícia ? a de que Telemar anunciou uma captação de US$ 550 milhões no mercado internacional ? também não foi suficiente para segurar a alta do dólar. Os especialistas lembram que ontem o mercado absorveu facilmente uma entrada estimada em US$ 250 milhões e acabou fechando em alta. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.