Incertezas levam produtores a estocar grãos na Argentina Os produtores agrícolas argentinos começaram a estocar grãos à espera de definições sobre a guerra no Iraque, as eleições presidenciais na Argentina, em 27 de abril, e o preço do dólar, em queda no mercado local. A informação é do analista do setor, Pablo Adreani, da Agripac Consultores. "Neste cenário, o produtor decidiu reter, o máximo possível, de grãos, já que estes equivalem a dólares", afirmou. "A expectativa é de que a guerra provoque queda no preço do dólar e também do euro. Como o ien não tem mais a força de antes, a melhor moeda será qualquer produto primário, como produtos agrícolas argentinos e o aço do Brasil, entre outros", completou o economista Norberto Sosa, da corretora Raymond James, na Argentina. Os dois ressalvam, porém, que a valorização dos produtos primários dependerá do tempo que o ataque ao Iraque durará. "Se a guerra for longa demais, poderá haver recessão mundial. E aí ficará difícil encontrar mercado", reconheceu Norberto Sosa. "Se o conflito no Iraque durar muito, o consumo cairá nos Estados Unidos. O valor da energia gerará aumento de seus custos internos, a demanda cairá e, nesta seqüência, haverá reflexos nos preços das matérias primas agrícolas", acrescentou Adreani. Estes dois consultores, de diferentes áreas, entendem que uma guerra além do prazo previsto pelo governo americano, que já mudou sua previsão de gastos para financiar o ataque, tenderá a aumentar o preço do petróleo. Pablo Adreani observou, porém, que os produtores agrícolas argentinos estão preocupados, principalmente, com a próxima eleição no País. Do novo presidente dependerá a decisão de, por exemplo, as políticas monetária e cambial, além da carga de impostos do setor. As queixas contra os impostos foram o motivo de uma paralisação dos produtores agrícolas durante uma semana, há cerca de um mês. A "greve" dos ruralistas não afetou o abastecimento e também não gerou preocupação no governo do presidente Eduardo Duhalde, no qual comenta-se que o setor exportador foi o que mais faturou com a desvalorização do peso. "A situação não é tão simples. Desde quando se pode exportar mais quando não temos crédito", reclamou Enrique Crotto, representante dos agricultores na Sociedade Rural. O analista do mercado agrícola, Pablo Adreani, lembrou ainda que diante da realidade interna e externo, do momento, os exportadores não podem gerar novas vendas, já que poderiam não conseguir a quantidade necessária para atender à encomenda.