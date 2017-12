Incertezas na microeconomia prejudicam crescimento O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, afirmou hoje, ao constatar que as incertezas relacionadas ao cenário microeconômico ainda são grandes, que o pragmatismo adotado na gestão macroeconômica ao longo de 2003 também "terá oportunidade" nas questões microeconômicas, quando as preocupações macro "se tornarem menos importantes em termos relativos". Por outro lado, os economistas Armando Castelar Pinheiro, do IPEA, e José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, destacaram as incertezas relacionadas às questões microeconômicas como um dos principais riscos para a sustentabilidade do crescimento a partir da retomada da atividade que já esta desenhada. Essa incerteza se refletiria, sobretudo, no sentido de desencorajar novos investimentos na área de infra-estrutura o que, em algum momento, implicaria em risco de interrupção do ciclo de crescimento sustentado. Ambiqüidade na gestão de Lula Para Pinheiro, é preciso resolver a ambigüidade entre as áreas de gestão macroeconômica e microeconômica do governo Lula. "Há um contraste muito grande entre as duas", afirmou ele, lembrando por exemplo a questão de maior força do Estado nos setores regulados. "Essa ambigüidade, esta incerteza sobre qual o modelo microeconômico será seguido poderá gerar um viés do investimento. Para 2005 e 2006 um grau elevado de incerteza jurídica pode desencorajar investimentos em setores chave para o crescimento sustentado", acrescentou. Na opinião de Mendonça de Barros, apenas três setores hoje estão bem posicionados no que se refere a investimentos: o de agribusiness, incluindo celulose, o de minério e metais e o de petróleo e gás. "A retomada-chave, no entanto, está na infra-estrutura, onde vejo uma grande contradição entre a política micro de aumento da participação estatal em relação à política macro e um ajuste fiscal sustentável no longo prazo", disse.