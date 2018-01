Incertezas nos EUA influenciam Brasil As bolsas de valores dos Estados Unidos estão influenciando o mercado acionário em todo o mundo. Os vizinhos Peru, Paraguai e Argentina estão em crise. O México e a Venezuela enfrentam incertezas com a proximidade de eleições presidenciais. E os olhares americanos estão voltados para a China. Apesar do cenário desfavorável na América Latina, investidores reconhecem que o Brasil tem feito um bom trabalho em colocar a casa em ordem e tem uma melhor percepção de risco sobre o País. A má notícia é que, apesar disso, o Brasil não vai se beneficiar com a situação. Investidores estão, em geral, temerosos e preocupados. Eles temem não apenas a tradicional oscilação na América Latina, mas também o futuro dos mercados nos Estados Unidos com a recente alta dos juros - seis aumentos desde junho de 1999, levando a taxa para 6,5% - e com a queda neste mês de 17% na bolsa eletrônica Nasdaq e de 4% no Indice Dow Jones. A maior cautela internacional afeta o Brasil de duas formas. Primeiro, diminuindo a chegada de investimentos. Segundo, impedindo que o País reduza suas taxas de juros. O diretor-gerente para renda fixa em América Latina do BBV Securities, José de Aguinaga, afirma que China e Brasil não competem diretamente por investimentos. Mas os investidores estrangeiros não devem voltar a investir no Brasil tão cedo. Primeiro, é preciso que o mercado americano se estabilize. "O interesse no Brasil está maior, mas o ceticismo é geral," prevê Aguinaga. Ernesto Martinez-Alas, analista da agência de "rating" Moody´s em Nova York, completa que o Brasil ainda tem uma característica de provocar alterações na percepção dos investidores. "Essas mudanças são causadas por quase qualquer coisa", diz Martinez-Alas. E atualmente, razões para desconfiança é o que não falta. Veja mais informações sobre o risco Brasil no link abaixo.