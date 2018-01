Incertezas sobre equipe elevam nervosismo no mercado em Londres As incertezas em relação aos nomes que comporão o Ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começam a elevar o grau de nervosismo entre os investidores europeus. A maioria ainda acredita que a nova equipe de governo, principalmente os integrantes da área econômica, serão bem recebidos pelo mercado, mas os sinais contraditórios emitidos por lideranças petistas nos últimos dias tiveram o efeito de aumentar os temores sobre as as dissidências internas no partido. O economista para o Brasil do banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein, Nuno Camara, afirmou que a incerteza sobre os nomes do Ministério e principalmente sobre o novo presidente do Banco Central deverá "aumentar a fustração" do mercado. "Além disso, parece haver alguma oposição dentro do PT contra a indicação do nome de Pedro Bodin ou, na verdade, a qualquer candidato pró-mercado, com os radicais do partido expressando sua oposição a qualquer nome que tenha uma ligação próxima com a atual administração do BC ou que represente uma continuidade das atuais políticas", disse Camara. "Embora esperemos que o PT acabe escolhendo no final uma pessoa pró-mercado, o crescente barulho em torno da nomeação para o BC poderá novamente colocar pressão sobre os preços dos ativos hoje". O diretor de um banco espanhol com presença no Brasil também aposta que o próximo presidente do BC será um nome bem acolhido pelos mercados, mas salienta que a "confusão dos últimos dias serviu para neutralizar uma escalada do otimismo entre os investidores que predominava desde o início de novembro". Segundo ele, a escolha da equipe econômica será o primeiro ato concreto do futuro governo e por isso, "sinais de confusão, com desmentidos e farpas entre liderenças petistas poderão ser interpretadas como um prefácio da futura administração".