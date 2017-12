Inclusões de inadimplentes no SPC superam exclusões O número de pessoas físicas e jurídicas incluídas no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) superou o número de exclusões no mês de agosto. Segundo dados divulgados hoje pela empresa de análise de crédito, foram incluídos 3.243.503 registros no mês passado, enquanto 2.817.591 registros foram excluídos no mesmo período. No mês de julho, a diferença entre os registros havia ficado próxima a um milhão de reabilitações de crédito, com 2.738.672 inclusões e 3.661.961 exclusões. Entre janeiro e agosto, uma média de 6 milhões de registros foi excluída do SPC Brasil. De acordo com o órgão, o resultado geral de agosto não leva desânimo, nem nervosismo ao comércio, que, segundo a empresa, estaria visualizando diariamente sua clientela honrando compromissos e readquirindo crédito. Quanto à diferença em relação a julho, a SPC explica que, além do mês anterior ser um período que tradicionalmente o consumidor salda seus compromissos com Imposto de Renda e outros tributos, foi o primeiro mês de remuneração de muitos desempregados, que estão integrando grupos de trabalho temporário em virtude das eleições municipais.