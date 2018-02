Inco diz que continua aberta a negociações com Vale A mineradora canadense Inco continua aberta às negociações com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). "Como publicamos em nosso press release de 5 de setembro, estamos abertos a discussões com a CVRD a respeito da oferta para a aquisição da Inco. Não temos comentários adicionais por hora", disse o diretor de relações públicas da Inco, Steve Mitchell, à Agência Estado, por e-mail. Mitchell não comentou notícias divulgadas, esta semana, de que a Vale teria à sua disposição os recursos necessários para custear sua oferta de compra da Inco. O valor da oferta é de US$ 17,2 bilhões. O prazo necessário para o ingresso dos bancos na operação de financiamento da compra da Inco pela Vale, coordenada por ABN Amro, Credit Suisse, Santander e UBS, terminou na segunda-feira. Até 28 de setembro, os acionistas da Inco precisam decidir se aceitam a oferta da Vale. A Inco já avaliou propostas da Phelps Dodge e da Teck Cominco. O cancelamento do acordo da Inco com a Phelps Dodge resultou em multa de US$ 125 milhões para a canadense e a Inco pode ter de pagar mais US$ 350 milhões se aceitar outra oferta de compra até 7 de setembro de 2007. A Teck Cominco desistiu da oferta, alegando não ter conseguido os recursos suficientes.