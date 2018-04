Incubadora lança três empresas no mercado Três empresas do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec) estão deixando a incubadora e se lançando no mercado. Ao mesmo tempo, a instituição divulgou edital buscando novos projetos que possam ser apoiados por ela. O Cietec fica no câmpus da Universidade de São Paulo (USP), na capital. A entidade também será, a partir de janeiro do ano que vem, um ponto de marketing e comercialização das empresas incubadas de todo o País, que queiram vender no mercado paulista. O Cietec foi formado em abril de 1998, tem 75 empresas incubadas e em apenas quatro anos de existência começa a apresentar os primeiros casos de sucesso. A LaserTolls já abriu sua sede própria próximo à USP, tem 14 funcionários e um pesquisador contratados, com faturamento de US$ 100 mil por mês, segundo Sergio Wigberto Risola, gestor executivo do Cietec. A empresa trabalha no desenvolvimento tecnológico para diversificar e tornar mais preciso o uso do laser em cortes, furos e gravações, entre outras aplicações. "Pelo mercado em que atuam, pela escala desse setor, eles preferiram sair sem apoio de capital de risco, planejando um crescimento mais gradual", explicou. A segunda empresa de sucesso da incubadora é a Bionat Pro-Line, que desenvolveu enxertos ósseos utilizando ossos bovinos. Os enxertos são usados em ortopedia e ortodontia. "Estão atendendo mais de 400 clínicas, pensando em exportar", contou. A terceira empresa é a Hormogen, que saiu da incubadora porque foi comprada pelo laboratório Biolab. Ela desenvolve novas aplicações para o hormônio do crescimento humano. "Uma parte dos pesquisadores seguiu com a empresa depois da compra. Outra parte ficou na incubadora trabalhando em novos projetos", disse. O Cietec apresentou hoje algumas outras empresas que, apesar de estarem há pouco tempo incubadas, já se desenvolveram bastante e estão prestes a se lançar no mercado. É o caso da Coll Projetos Engenharia e Tecnologia Limitada. Ela criou uma máquina de passar roupa, invenção patenteada por uma aeromoça, hoje aposentada, a arquiteta Célia Jaber de Oliveira. Os técnicos do Cietec estão trabalhando agora no design do equipamento, para poder fabricá-lo e vendê-lo ao consumidor. Além de livrar as pessoas da tarefa de passar roupas, a máquina é 65% mais econômica no consumo de energia elétrica do que o ferro de passar. Para provar a viabilidade técnica do projeto, Célia recebeu R$ 75 mil de investimento. A empresária, quando viajava na época em que era comissária, desamassava suas roupas usando vapor do chuveiro no banheiro nos hotéis em que se hospedava. Usou esse princípio para criar a máquina. O protótipo que está sendo testado no Cietec tem capacidade para 12 peças e o tempo de alisamento da roupa é de 35 a 40 minutos. Ele tem as dimensões semelhantes ao de uma geladeira e dentro dela as roupas são penduradas em cabides. Célia estima que o aparelho, na versão comercial, deverá ficar entre R$ 600 e R$ 1,2 mil. Assim como a Coll, a AdEspec está incubada no Cietec há um ano e meio apenas, mas já conseguiu uma parceria com a construtora Gafisa, que utilizou um de seus produtos na construção de dois edifícios em São Paulo, segundo Risola. A empresa criou o prego líquido AD1410, uma cola sem solventes ou substâncias tóxicas na sua formulação. Ela substitui pregos e parafusos, pois depois de seca adquire uma consistência extremamente dura e resistente. "Para deixar a incubadora, a AdEspec está procurando apoio de fundos de capital de risco, pois eles vão disputar um mercado de grande escala muito competitivo", contou. Nessa fase, o Cietec está auxiliando a empresa a elaborar seu plano de negócio para buscar investidores. Já a Livronline.com, empresa incubada que desenvolve o aprendizado eletrônico, é uma das únicas empresas credenciadas pelo Ministério da Educação para trabalhar na disseminação cultural da Língua Portuguesa. Ela está fechando um acordo com a empresa australiana Austrade para desenvolver um sistema de ensino à distância pela Internet em um projeto que a Austrade vai tocar no Timor Leste. Trata-se do ensino do português para o povo daquele país. Novas inscrições As propostas para o edital podem ser enviadas até dia 30 de agosto. O centro espera aprovar entre 30 e 35 projetos. O Cietec faz primeiro uma pré-seleção das propostas enviadas. As mais interessantes participarão de um workshop de 40 horas para elaborar a proposta final e plano de negócios. Desse grupo sairão as empresas que serão incubadas. Após passar por todas as fases da seleção, os autores dos projetos precisarão abrir uma empresa, se ainda não o tiverem feito, para integrar a incubadora. Os candidatos devem retirar o edital no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), na Cidade Universitária, das 8h às 17h. É preciso pagar uma taxa de R$ 20,00 para pegar o edital. Mais informações pelo telefone 11-3039-8300. De acordo com Risola, o Brasil tem 155 incubadoras, 90 delas com perfil tecnológico. Abrigam 1.900 empresas e são responsáveis por 3.000 novos produtos, alguns prontos, outros em fase de desenvolvimento.