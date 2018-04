Indecisão dos EUA prejudica Brasil e Uruguai Em artigo publicado hoje pelo Financial Times, o professor de prática de desenvolvimento econômico da Universidade de Harvard, Ricardo Hausmann, disse que os pacotes de ajuda financeira concedidos ao Brasil e Uruguai indicam "o colapso da precária política dos EUA em relação aos mercados emergentes" anunciada há cerca de um ano. Segundo o economista, a falta de clareza das autoridades de Washington causou um atraso na reação às crises nesses países, limitando a eficácia de um eventual apoio. Ele salientou que em nenhum dos dois países eram necessárias mudanças na política econômica. No caso do Brasil, os recursos disponibilizados serão "provavelmente insuficientes para desfazer o dano causado pelo atraso e negligência". De acordo com a estratégia anteriormente planejada pelo governo norte-americano, não seriam concedidos volumosos pacotes de resgate financeiro e nem assistência bilateral. "É compreensível que os mercados emergentes estejam agora seriamente confusos pela distância entre retórica e fato, uma confusão que prejudica a habilidade da comunidade internacional para lidar com crises financeiras", disse Hausmann. O acadêmico observou que o Tesouro norte-americano e o FMI precisam articular uma filosofia que seja coerente com suas ações práticas e não interpretadas "como resultado de uma liderança fraca e ineficiente que cede sob pressões políticas". "No momento, o FMI coloca o dinheiro, mas não dispõe dos instrumentos para explicar o que está tentando obter. O mundo precisa de ambos", disse o economista.