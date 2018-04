Indefinição da Petrobras suspende investimentos no setor térmico A revisão feita no programa térmico da Petrobras, à espera de definições no setor elétrico, pôs em banho-maria investimentos de quase US$ 1,5 bilhão. Este valor seria aplicado em cinco usinas e dois gasodutos, cujos projetos foram suspensos pela empresa até que as regras e as previsões de demanda do setor sejam revistas. A crise no setor tem impacto também nos investimentos privados. "Tenho US$ 500 milhões no meu orçamento e não sei onde gastá-los", diz o presidente da Brascan Energética, Antônio Carlos Novaes. A interrupção nos investimentos previstos pela Petrobras atinge a térmica de Cubatão e as obras para expansão de capacidade das usinas de Ibirité, Canoas, Piratininga e Termobahia. O programa integral previa acréscimo de 4,5 mil megawatts ao sistema elétrico, com total de US$ 2 bilhões em investimentos somente nas usinas, sem contar a rede de dutos. "Vamos cumprir o programa para 2,7 mil MW, mas ainda não decidimos o que iremos fazer dos restantes 2,2 mil MW", afirma o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Antônio Luiz de Menezes. Todas essas usinas seriam antecipadas, dentro do programa emergencial de aumento da oferta de energia do governo federal, elaborado em meio ao racionamento. Inicialmente, a Petrobras projetou a construção de suas térmicas em ciclo fechado, processo que utiliza o vapor produzido pelas turbinas para gerar mais energia. Com a crise energética, explica o executivo, a empresa antecipou a construção de 11 unidades, em ciclo aberto - menos eficiente porque não aproveita o vapor - para que ficassem prontas mais rapidamente. "Agora a discussão é sobre a viabilidade de voltar ao ciclo fechado", diz Menezes. Cubatão A Petrobras continua investindo na construção de dez usinas, que entrarão em operação até o ano que vem. O único projeto totalmente suspenso é o de Cubatão, que teria capacidade para gerar 440 MW. Outros quatro empreendimentos terão menores proporções que as previstas anteriormente. O programa de expansão da malha de dutos, projeto interligado ao das termelétricas, também está suspenso, devido às incertezas no setor. Dos quatro investimentos previstos para a região Sudeste, apenas a ligação entre o Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) e o Rio está em andamento. "Precisamos trazer mais gás para o Rio para abastecer as térmicas já em operação no Estado", afirma o executivo. Os dutos que ligarão São Carlos a Belo Horizonte e Campinas a Cubatão, investimentos de cerca de US$ 450 milhões, aguardam definições. Além disso, a expansão do Gasbol também foi suspensa pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Petrobras prentendia pedir capacidade adicional de 10 milhões de metros cúbicos por dia - a capacidade do projeto original prevê 30 milhões de metros cúbicos diários. Menezes disse que a empresa voltará a avaliar o programa térmico em julho, quando houver mais clareza sobre o desenvolvimento do setor. Brascan O grupo canadense Brascan, um dos primeiros investidores no setor energético, voltou ao País em 2000, depois de duas décadas fora. Está envolvida em 16 projetos de pequenas centrais hidrelétricas, negocia participações em outras usinas e reservou orçamento de US$ 500 milhões para investir em geração de energia nos próximos anos. Mas espera definições sobre a regulamentação. "Está tudo muito confuso. O risco é muito grande", diz Novaes. O executivo está assustado com os altos ágios pagos nos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e com a participação expressiva de grandes consumidores de energia nos leilões. "Não posso competir com uma empresa que gera e compra a energia, ela pode ter prejuízo na atividade de geração para ter ganhos em outras. Por isso, pode pagar alto pelas usinas", reclama. Novaes acredita que é preciso avançar muito no marco regulatório do setor para garantir investimentos.