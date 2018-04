Indefinição econômica trava comercialização da safra argentina A agricultura da Argentina, o coração da sua economia, foi duramente afetada pela crise que o país enfrenta. O setor sairá dessa tormenta altamente endividado e sem saber como plantará a próxima safra. Nesse momento, o auge da fase de comercialização, os produtores temem vender sua produção e receber pesos que podem virar pó em algumas semanas. Mesmo assim, a agricultura é uma das poucas saídas que os argentinos têm para superar suas dramáticas dificuldades. Uma safra recorde de grãos, formada principalmente por commodities de exportação, deve injetar bilhões de dólares na economia. De olho nesses recursos, o governo argentino criou uma tarifa sobre as exportações de commodities para apropriar-se de parte dos ganhos do setor teve com a desvalorização do peso. Essa taxa afeta a parte mais sensível de qualquer atividade: o bolso do produtor, diminuindo sua renda. Para o complexo soja, o governo fixou alíquotas de 20% para o azeite e o farelo e de 23,5% para a soja em grão. A soja é o principal produto de exportação da Argentina. Para cada quatro navios embarcados com soja verde, um vai para o governo, reclamam as federações e associações de produtores argentinos. ?Ninguém sabe se as tarifas ficarão nesse nível. A indefinição é a pior coisa para o agricultor?, afirma o presidente de operações para a América Latina da empresa de consultoria norte-americana Sparks, Walter Cellario. Apesar de ter em suas mãos um produto de fácil comercialização no mercado externo, o que coloca o agricultor numa posição privilegiada, os produtores argentinos têm medo do futuro. Quem vende os grãos, guarda o dinheiro ou quita dívidas com bancos ou empresas de máquinas e equipamentos agrícolas. Esses produtores percebem que, apesar de o governo ter autorizado em janeiro a conversão das dívidas em dólares para peso (exceto no caso de os credores serem indústrias de insumos e de fertilizantes) e ter proibido reajustes até agosto próximo, o endividamento do setor é uma bomba-relógio. Aliás, 40% das dívidas dos agricultores estavam, até dezembro de 2001, atrasadas em mais de 30 dias. É compreensível que os produtores evitem gastar seu dinheiro com tantas nuvens negras rondando os campos da Argentina, país que sempre se orgulhou da sua agricultura. Nos últimos anos, o setor agropecuário representou entre 5% e 7% do PIB da Argentina, que foi de US$ 267 bilhões em 2001. Para este ano, com a desvalorização, a expectativa é que a participação do setor no PIB fique entre 10% ou 12%, estima a Sociedade Rural Argentina (SRA). Do total de US$ 26,665 bilhões exportado pela Argentina em 2001, os produtos primários e manufaturados de origem agropecuária responderam por metade desse valor (US$ 13,601 bilhões). A expectativa é que as exportações agrícolas renderão US$ 7,988 bilhões à Argentina no ano-safra 2001/02, sendo que a soja e derivados (complexo oleaginosas) representarão metade do total. O excedente exportável de soja para a safra 2001/02 é de 7,5 milhões. A cidade de Pergamino, que fica numa das principais regiões de plantio de grãos na Argentina, a 300 quilômetros de Buenos Aires, é um termômetro da agricultura argentina, onde praticamente tudo e todos vivem direta ou indiretamente do dinheiro que vem do campo. A cidade responde por 10% da produção de soja do país. Em dois portos pequenos, próximos a Pergamino, pelo menos 100 mil toneladas de grãos são embarcados por semana. Mas Gustavo Banchero, da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação em Pergamino, afirma que o dinheiro das exportações ainda não chegou à cidade e não deve chegar no curto prazo. ?Ouvimos dizer que a desvalorização da moeda favoreceu as exportações argentinas, entre elas as de grãos, mas ainda não vimos o dinheiro chegar até nós?, acrescenta o comerciante da cidade, Roberto Zarate. Certos de que não poderão contar tão cedo com o dinheiro das exportações de soja, milho e trigo, os moradores de Pergamino buscam outras alternativas. Numa das principais avenidas da cidade, a Colón, a cada quarteirão pelos menos duas casas ou escritórios estão à venda. ?Não havia tantos imóveis disponíveis aqui. Como o dinheiro dos argentinos está preso no corralito, eles tentam se desfazer dos seus bens para ter algumas `platas´ no bolso?, explica engenheiro agrônomo José Luis García González, que trabalha no escritório da secretaria em Pergamino. Nos campos de Pergamino, entre lavouras de soja que podem superar a produtividade prevista e chegar a 5,5 mil quilos por hectare nesta safra, (a previsão para o Brasil é de produtividade de 2.654 quilos por hectare) muitas fazendas também estão à venda ou para arrendar. ?No mesmo período do ano passado, todos os campos livres de Pergamino já estavam alugados?, afirma o engenheiro agrônomo e agricultor em Pergamino Marcelo Fernández Unzueta. ?Minha loja existe desde 1960 e nunca vi uma situação como essa. Passamos por momentos de altos índices de inflação, mas tínhamos o dinheiro do campo. Agora, temos novamente inflação, mas não temos dinheiro?, lamenta Romualdo Cepeda, dono da Forrareria Cepeda, localizada no centro de Pergamino. Apesar do desânimo, Cepeda vai insistir no negócio de venda de produtos veterinários para pequenos animais e de sementes. ?Se alguém entra na minha loja, é quase certo que vem para conversar, não para comprar. A situação está ruim, mas acredito que as coisas vão melhorar?, afirma. A poucos metros da Forrareria Cepeda, está o escritório da Secretaria de Agricultura de Pergamino. O lugar reflete a situação do país. As paredes estão pichadas e vários baldes ficam no chão para impedir que a água da chuva se espalhe por todos os lugares. Mesmo recebendo 13% a menos de salário desde agosto do ano passado, três funcionários abrem diariamente o posto da secretaria e atendem os produtores locais. ?Apesar da crise argentina, ainda acreditamos na agricultura?, resume Gustavo Banchero, um desses funcionários.