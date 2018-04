Indefinição no BNDES; Fiocca deve ir para Fazenda A composição da nova diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ainda não tem data para ser definida. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou nesta quinta-feira, dia 5, que quer discutir o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não ficou uma data para isso. Na semana passada, Miguel Jorge havia informado que só tomaria uma decisão sobre a diretoria do BNDES depois de visitar a instituição no Rio de Janeiro. Ele disse que irá Rio, dentro de 10 dias, para visitar o Inmetro. Nesta quinta, Miguel Jorge deve se encontrar com o atual presidente do BNDES, Demian Fiocca, um dos cotados para ir para o Ministério da Fazenda. Este encontro alimenta a expectativa de que a conversa envolva a remoção de Fiocca do Banco. O cargo mais provável é o de secretário do Tesouro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, contudo, afirmou que ainda está avaliando a permanência do atual secretário, Tarcísio Godoy, e destacou: "o Fiocca está bem no BNDES e o Tarcísio está bem aqui no Tesouro". Mais cedo, Miguel Jorge esteve com o ministro Guido Mantega, no Ministério da Fazenda. Ele disse que está começando a fazer visitas de cortesia. "Tomarei café com todos os ministros. Sou o mais novo e embora conheça alguns, acho que devo fazer isso e me colocar à disposição deles", disse.