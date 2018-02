Indefinição quanto à divisão de riscos atrasa trem-bala Indefinições com relação à repartição dos riscos estão atrasando a elaboração do edital do leilão que vai definir os empreendedores que vão construir e operar o trem-bala que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelas previsões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a minuta do edital da licitação internacional do chamado Trem de Alta Velocidade (TAV) deveria ter sido disponibilizada até o fim de outubro. A melhor expectativa, agora, é de que o edital seja colocado em consulta pública até o fim de novembro.