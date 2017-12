Indefinição sobre juros faz bolsa cair A falta de boas notícias nas companhias abertas e as dúvidas em relação a uma queda nos juros na reunião do Copom da semana que vem continuam travando os negócios na bolsa paulista. O Ibovespa fechou o pregão desta quarta-feira com pequena queda de 0,12%, nos 13.876 pontos, com volume negociado de R$ 667 milhões. Apesar da queda de hoje, o Ibovespa acumula alta de 3,39% no mês de junho. No mercado internacional, o Dow Jones subiu 1,42% e a Nasdaq avançou 1,13%. O risco Brasil ficou praticamente estável em relação a ontem, com uma alta de apenas um ponto, para 745 pontos. Os C-Bonds, os títulos da dívida mais negociados no exterior, também ficaram estáveis, cotados a 91,75 centavos de dólar.