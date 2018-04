Indefinição sobre petróleo pode afugentar investidores A indefinição em torno dos leilões de concessão de petróleo no Brasil podem afugentar investimentos estrangeiros no setor. A afirmação foi feita nesta terça-feira, 24, pelo presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos de Luca, que também preside a subsidiária brasileira da petroleira espanhola Repsol. "As empresas precisam de novas áreas exploratórias para garantir continuidade nos negócios e sua permanência no Brasil", disse De Luca. A decisão sobre a nona rodada de licitações, prevista para agosto deste ano, tem que ser tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), cuja primeira reunião de 2007 já foi adiada três vezes. De Luca e o presidente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Elói Fernandez, alertaram para o risco de não haver mais prazo para a realização de um leilão este ano, uma vez que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) precisa de um prazo mínimo de seis meses para preparar o evento. "Se a decisão demorar um pouco mais, a rodada em 2007 se torna inviável", disse Fenandez. As duas entidades, normalmente arredias a declarações contra o governo, convocaram uma entrevista coletiva para pedir uma solução para o impasse. Segundo De Luca, as companhias globais podem desviar recursos para outras partes do mundo, onde o processo de concessão é mais previsível. "O Brasil era tido como um exemplo no processo de concessão de áreas exploratórias e agora corre o risco de perder esse capital", destacou o presidente do IBP. Para o secretário-executivo da entidade, Álvaro Teixeira, as indefinições prejudicam ainda mais as pequenas companhias brasileiras criadas após o fim do monopólio estatal: "As pequenas companhias precisam de portfólio para sustentar suas operações e não têm a opção de buscar negócios em outras regiões do mundo." Segundo o IBP, as empresas privadas serão responsáveis por 25% dos US$ 100 bilhões em investimentos previstos para o setor nos próximos cinco anos. O IBP reclamou ainda na demora para avaliação, pelo governo, de uma proposta de aceleração do processo de licenciamento ambiental enviada pela entidade aos ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente e Casa Civil ainda em dezembro.