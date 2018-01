Indenização por dano moral não é prêmio O valor da indenização por dano moral não deve ser um prêmio. Pelo menos é esse o entendimento unânime da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para estipular a indenização, segundo a quarta turma, o que se deve levar em conta são as condições pessoais dos envolvidos para se evitar um valor muito além da recompensa do desconforto. A quarta turma chegou a essa conclusão, em dezembro, quando estipulou o valor da indenização do supermercado Peralta, em São Paulo, à empregada doméstica Maria do Carmo Mariano. Ela foi acusada pelo gerente do supermercado em fevereiro de 1995 de ter pagado as contas no supermercado com cheques roubados. Maria do Carmo foi abordada pelo gerente quando estava em uma reunião da sua igreja. Ele pediu que a empregada o acompanhasse e a chamou de ladra. O gerente só percebeu que era um mal-entendido quando Maria do Carmo disse que o endereço dos cheques não era o de seus patrões. A empregada doméstica pagava as contas no supermercado há cinco anos com cheques previamente assinados pelos seus patrões que ela preenchia. A empregada doméstica resolveu pedir uma indenização de R$ 50 mil ao supermercado. Na sua argumentação, em primeira instância, o supermercado alegou que o funcionário estava tentando esclarecer os fatos e ofereceu quatro salários mínimos. A primeira instância determinou indenização de 200 salários mínimos. Nem a empregada, nem o supermercado concordaram e resolveram apelar. A decisão do Tribunal de Justiça confirmou o pedido de Maria do Carmo e portanto o Peralta teria de pagar os R$ 50 mil. Foi quando o supermercado recorreu ao STJ, alegando que não houve dano moral. O relator do processo no STJ, Cesar Asfor Rocha, conclui que Maria do Carmo foi ofendida, mas que o valor era muito alto. No seu relato escreveu: "Conquanto tenha a recorrida (Maria do Carmo) sofrido o desconforto anunciado, a quantia fixada é desproporcional ao padrão econômico da recorrida e da recorrente (Peralta), sendo quatro vezes superior a sua folha de pagamento e várias vezes mais que o salário recebido pela recorrida no seu honrado labor de empregada."