Indenizações por "pirataria" de software chegam a R$ 3,6 milhões Um levantamento da União de Combate à Pirataria divulgado hoje apontou que R$ 3,6 milhões foi o valor pago de janeiro a novembro por empresas em indenizações por pirataria na área de software. O dinheiro das indenizações é reinvestido pelas empresas nas ações de combate às fraudes. Foram 450 ações antipirataria no setor de software, sendo 240 policiais e 210 judiciais. Cerca de 1.200 companhias foram notificadas extrajudicialmente e mais de 7 mil computadores foram vistoriados, uma média de 27 máquinas por dia. A União de Combate à Pirataria é formada por 12 associações que representam os interesses comerciais de setores como de software, fonográfico, de brinquedos, de direitos autorais, entre outras. A entidade surgiu em março deste ano. Estimativa divulgada em setembro pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) mostrou que a pirataria custa ao Brasil R$ 10 bilhões. Segundo a organização, o atual índice de pirataria, em software, é de 56%. Perdas de empregos e impostos De acordo com um estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers, se esse porcentual fosse reduzido para 25%, nível compatível ao de países desenvolvidos, o setor deixaria de perder R$ 1,7 bilhão em faturamento e conseguiria criar 25 mil empregos. Seriam arrecadados R$ 1,2 bilhão em impostos diretos e indiretos. "A maior incidência de pirataria na área de softwares ocorre nas pequenas empresas, com até 50 computadores, e nas médias", disse o presidente da Business Software Alliance (BSA), André de Almeida, uma das associação integrantes da entidade. Ele afirmou que as empresas industriais e do setor de serviços são as que mais se utilizam de softwares sem pagar pela licença. Até novembro, foram apreendidos 232.757 CDs. Almeida destacou a apreensão de um carregamento de 5 milhões de CDs virgens no Porto de Paranaguá, uma carga avaliada em R$ 15 milhões, e mais 550 mil CDs de softwares. "CD virgem é a matéria-prima da pirataria", disse. "A sociedade entende que a pirataria é um problema social, que gera redução na arrecadação de impostos e fechamento de postos de trabalho", disse Valdemar Ribeiro, da Associação Protetora dos Direitos Intelectuais e Fonográficos (Apdif). Camelôs A Apdif pede que as prefeituras cancelem os alvarás de permissão de trabalho de camelôs que sejam flagrados vendendo produtos piratas. Segundo Ribeiro, foram 3 milhões de CDs de música apreendidos este ano. Fecharam-se 76 fábricas clandestinas, capazes de copiar 40 milhões de obras por ano. Uma quadrilha de falsificadores chineses foi presa, sendo este o único caso conhecido pela entidade de pessoas mantidas por mais tempo na cadeia por pirataria. Estima-se que 53% do setor está tomado pela produção pirata, o que torna o Brasil o terceiro maior mercado ilegal de música do mundo. Os falsários movimentaram cerca de R$ 380 milhões apenas sobre a venda física de CDs. Em 2001, o faturamento da indústria legal de música caiu 25%, ficando em R$ 1 milhão, com a venda de 80 milhões de unidades. Se o índice de falsificação caísse para 27%, o mercado nacional cresceria 38%, criando 30 mil empregos e mais de R$ 90 milhões em arrecadação de impostos. A indústria audiovisual tem 35% do mercado tomado pela pirataria, registrando prejuízo anual de R$ 36 milhões. Há 6.200 processos criminais por falsificação de obras, mas apenas 30 pessoas foram condenadas nos últimos três anos. Com a formação da União de Combate à Pirataria, foram feitas 41 investigações criminais, 196 notificações, remoção de 132 sites e 32 mil títulos da internet. Literatura e roupas Na área de obras literárias, as cópias piratas se concentram predominantemente nos livros técnicos. Os prejuízos estimados são de R$ 350 milhões ao ano, cerca de 35% do faturamento da indústria. Atualmente, 62 processos contra copiadoras correm na Justiça, boa parte deles no Rio de Janeiro e em São Paulo. O setor de vestuário também enfrenta as cópias. "A cidade de Jaraguá, em Goiás, é o nosso maior problema. É um Paraguai dentro do Brasil", disse o presidente da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), Mauro Braga. Segundo ele, nas apreensões de roupas foram encontradas drogas, armas e até centrais telefônicas clandestinas ligadas a presídios. "Isso confirma que o crime organizado está veiculado à pirataria do vestuário", afirmou. De acordo com a União de Combate à Pirataria, esse crime contamina quase todos os setores da economia, e não apenas os que estão ligados à entidade. Há conhecimento de pirataria envolvendo os setores de autopeças, a indústria de máquinas e a indústria de remédios, entre outros. Marketing A entidade investiu R$ 3 milhões em uma campanha de marketing feita este ano. Na campanha, as propagandas veiculadas em televisão associam a pirataria com o crime organizado, especialmente ao tráfico de drogas e armas. A próxima campanha será apresentada em março de 2003. Um dos alertas na campanha educativa feitos pela União de Combate à Pirataria diz respeito aos compradores de produtos piratas, que podem também ser presos como receptadores. A entidade tem boas expectativas em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Tudo indica que o trabalho do comitê de combate à pirataria vai ser continuado de forma séria, com uma ação reforçada", disse Márcio Gonçalvez, da Associação Brasileira de Produtores de Disco (ABPD). Deve ser criado um banco de dados nacional sobre pirataria e o trabalho de combate deverá envolver a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo o presidente da Motion Picture Association (MPA), Carlos Alberto Camargo, apenas São Paulo criou uma delegacia para investigar e combater a pirataria. Em Pernambuco, há estrutura para uma delegacia deste tipo e no Rio de Janeiro foi aprovada a criação. Ele elogiou a atuação das prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, que estão com forças-tarefa para combater a pirataria.