Independência mostra plano à Justiça O frigorífico Independência apresentou seu plano de recuperação judicial, que terá de ser aprovado pelos credores. O plano prevê a criação de uma nova empresa, que ficaria com os ativos do grupo e dívidas de R$ 1,1 bilhão. O restante dos débitos, R$ 2 bilhões, seria paga, basicamente, somente em uma eventual venda do grupo.