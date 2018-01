Indexador da poupança pode mudar Uma medida que tem gerado muita polêmica é a que propõe a mudança do indexador das cadernetas de poupança e do financiamento habitacional. O governo quer desvincular a Taxa Referencial de Juros (TR) desses financiamentos. Na avaliação da área técnica, a TR está desacreditada e, mesmo estando nos últimos dois anos mais baixa do que qualquer índice de preço, tornou-se um referencial não confiável para o mercado. Daí a idéia de substituição pela Unidade Padrão de Capital (UPC), velha moeda do SFH. Gustavo Loyola, ex-presidente do BC, acha esta uma péssima idéia. "O Brasil já teve a experiência de utilizar índices de preços defasados como indexadores de crédito imobiliário, e os resultados foram desastrosos", lembrou.