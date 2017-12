Índia convida Lula para estreitar relações O ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, informou que o governo da Índia, fêz um convite oficial para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visite o seu país. O objetivo da visita seria a de promover uma aproximacão entre os dois países. Amorim, apesar de não revelar quando a viagem ocorreria, confirmou que Lula já aceitou o convite. "Nossos países compartilham várias posições comuns tanto na OMC quanto na ONU, onde defendemos reformas, afirmou. Segundo ele, outros temas como medicamentos e cooperação técnológica também estarão nos temas que podem ser desenvolvidos por ambos os países. Durante o dia de hoje, Lula ainda participou de um encontro com a China, Malásia e Argélia, onde ficou confirmado o interesse do presidente em fortalecer as relações entre os dois países.